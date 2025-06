Uno spettatore è morto cadendo dagli spalti dell’Allianz Arena durante la finale di Nations League

Una triste tragedia ha scosso la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Durante il primo tempo supplementare, un tifoso è caduto dagli spalti, perdendo la vita. Un evento che ha lasciato tutti sgomenti e sollevato importanti questioni sulla sicurezza negli eventi sportivi. La Uefa ha già avviato le indagini: un dolore profondo che ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare chi sostiene con passione il proprio team.

La finale di Nations League tra Portogallo e Spagna è stata segnata da un evento tragico. Uno spettatore è morto cadendo dagli spalti dell' Allianz Arena di Monaco di Baviera, come confermato dalla Uefa. Il tifoso è caduto dal settore centrale nel corso del primo tempo supplementare, precipitando nella tribuna stampa del settore inferiore. Paramedici e polizia sono intervenuti sul posto per prestare soccorso al tifoso. Un portavoce della Uefa ha dichiarato che si è verificata un'emergenza medica e ha confermato che un tifoso è morto durante la partita. I rappresentanti di entrambe le squadre hanno espresso le loro condoglianze dopo la partita, vinta dal Portogallo per 5-3 ai rigori dopo che la partita era terminata 2-2.

