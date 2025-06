Uno dei diamanti rossi più rari al mondo sta per diventare anche uno dei più famosi

Tra i diamanti più rari e affascinanti al mondo, il Winston Red brilla come una vera gemma di storia e lusso. Con i suoi 2,33 carati e un colore “Fancy Red” certificato GIA, rappresenta l’apice dell’esclusività nel mondo delle pietre preziose. Questo capolavoro, l’unico diamante rosso fancy visibile al pubblico, non solo incanta per la sua bellezza, ma si posiziona anche come uno dei più costosi in circolazione. Scopriamo insieme dove si trova e perché è così speciale.

Il diamante Winston Red da 2,33 carati, classificato come “Fancy Red” dal Gemological Institute of America (GIA), è uno dei diamanti naturali di colore rosso più grandi al mondo nonché l’unico diamante rosso fancy esposto al pubblico. Il suo costo stimato è di circa 6,3 milioni di dollari: ecco dove si trova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Diamanti Mondo Rossi Rari

