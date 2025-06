Universitari e anziani a spasso | così Padova accorcia le distanze con il mentoring

diventare un punto di riferimento per rafforzare il legame tra generazioni, promuovendo empatia, scambio culturale e solidarietà. Un’iniziativa che trasforma semplici incontri in vere e proprie esperienze di crescita per tutti, dimostrando come il coinvolgimento civico possa fare la differenza nella comunità.

Non è (solo) una lezione da frequentare o un progetto da chiudere a fine semestre: Mentoring in movimento con minori e anziani è un piccolo ma potente motore sociale. Nato dalla collaborazione tra Università di Padova e Comune, il progetto ha appena concluso la sua prima fase e si candida a diventare un punto di riferimento per rafforzare il legame tra generazioni, promuovendo empatia, scambio culturale e solidarietà.

