Università | al via un nuovo curriculum per l’industria cartaria

Universit224 si apre a nuove opportunità con il lancio di un innovativo curriculum dedicato all'industria cartaria. Il corso di laurea triennale in Chimica per l’industria e l’ambiente dell’Università di Pisa si distingue ora con questa specializzazione, frutto di una sinergia tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e Confindustria Toscana Nord. Un passo strategico per formare professionisti pronti a rivoluzionare il settore della carta e dell’ambiente.

Il corso di laurea triennale in Chimica per l’industria e l’ambiente dell’Università di Pisa si arricchisce un nuovo curriculum dedicato alla carta, nato grazie a un accordo tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Ateneo e Confindustria Toscana Nord. Il curriculum cartario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Università: al via un nuovo curriculum per l’industria cartaria

In questa notizia si parla di: Curriculum Università Industria Cartaria