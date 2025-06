Un’Italia triste vince solo perché la Moldavia è più scarsa più di un ct c’è bisogno di un mago

L'Italia, ridimensionata e in difficoltà, vince solo grazie a un errore della Moldavia, più debole di un commissario tecnico. La Nazionale fatica a imporsi anche contro avversari modesti e il cammino verso i Mondiali si fa sempre più arduo. In attesa di un nuovo allenatore, i tifosi aspettano risposte e rinascita, perché l'orgoglio azzurro merita ben altro. Continua a leggere.

La Nazionale fatica a imporsi anche con un avversario modesto: finisce 2-0 ma rischia grosso. La strada per la qualificazione ai Mondiali resta tutta in salita, nell'attesa di un nuovo commissario tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Italia Triste Vince Moldavia

Boban: “Milan, la Coppa Italia salva la stagione? Triste e un po’ ridicolo” - Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente del Milan, ha commentato l'importanza della Coppa Italia per la stagione rossonera, definendola un'opportunità per salvare un'annata altrimenti deludente e un po' ridicola.

Qualificazione Mondiali 2026: cosa succede se l'Italia vince o perde contro la Moldavia - Gli Azzurri devono vincere e segnare tanti gol contro la Moldova per sperare nella qualificazione diretta al Mondiale. Leggi su msn.com

Italia-Moldavia 0-0: gol annullato a Nicolaescu | Diretta - Vincere e segnare tanti: non ha altra scelta l'Italia, stasera a Reggio Emilia contro la Moldavia per continuare la corsa al Mondiale 2026. Leggi su informazione.it

Cosa succede se l’Italia non vince contro la Moldavia - Qualificazioni Mondiali 2016: la Nazionale è costretta a vincere tutte le partite e a segnare tantissimi gol per sperare nella qualificazione diretta senza passare per gli spareggi ... Leggi su msn.com