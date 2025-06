Unipi presenta un nuovo curriculum dedicato all' industria della carta

L’Università di Pisa amplia i suoi orizzonti con un nuovo curriculum dedicato all’industria della carta, frutto di un’importante collaborazione tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e Confindustria Toscana Nord. Questo innovativo percorso formativo combina solide basi in chimica industriale con corsi specializzati nel settore cartario, offrendo agli studenti opportunità uniche di inserimento nel mercato. Un passo avanti verso un futuro sostenibile e altamente qualificato.

Pisa, 9 giugno 2025 - Il corso di laurea triennale in Chimica per l’industria e l’ambiente dell’Università di Pisa si arricchisce un nuovo curriculum dedicato alla carta, nato grazie a un accordo tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Ateneo e Confindustria Toscana Nord. Il curriculum cartario, oltre a offrire una solida preparazione in chimica industriale, includerà nello specifico due corsi di nuova attivazione: il primo insegnamento è Chimica della carta, volto a fornire conoscenze approfondite sulle proprietà chimico-fisiche della carta, dei processi industriali e reattivi per la produzione della pasta cellulosica, delle principali tecniche di funzionalizzazione del materiale e delle tecnologie di recupero e riciclo della carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it