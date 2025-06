Unipg e Sanità nuovo trattamento farmacoligico per combattere l' emicrania acuta | ecco cosa cambia

Un nuovo passo avanti nella lotta contro l’emicrania acuta arriva da Unipg e Sanit224, con un trattamento farmacologico rivoluzionario. Questo innovativo approccio, sostenuto anche dall’azienda ospedaliera di Perugia, promette di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti. L’équipe del Centro Cefalee della Clinica Neurologica, guidata dalla prof.ssa Lucilla Parnetti, ha dato vita a una soluzione all’avanguardia che potrebbe cambiare gli standard internazionali. Ecco cosa cambia nel panorama della neurologia moderna.

C'è l'importante "firma" anche dell'azienda ospedaliera di Perugia sul nuovo trattamento sanitario innovativo e più efficace per combattere l'emicrania acuta a livello internazionale. L'équipe del Centro Cefalee della Clinica Neurologica - diretta dalla prof.ssa Lucilla Parnetti - sotto la guida.

In questa notizia si parla di: Trattamento Combattere Emicrania Acuta

