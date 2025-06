Unicredit offerte 209 filiali alla Ue per ok dall’Antitrust all’acquisizione Banco Bpm decisione Dg Comp entro il 19 giugno

Unicredit si prepara a cedere il 14% delle sue filiali, con 209 unità coinvolte, per ottenere l’ok dall’Antitrust europeo all’acquisizione di Banco BPM. La decisione della Commissione Europea è attesa entro il 19 giugno e mira a evitare concentrazioni di mercato e garantire un sistema più competitivo. La sfida ora si sposta sul nodo Golden Power, con l’udienza fissata per il 9 luglio. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

La cessione riguarda il 14% della rete Banco Bpm per evitare concentrazioni di mercato, in Veneto e Piemonte i tagli più forti, resta il nodo Golden Power con udienza fissata al 9 luglio Unicredit ha presentato alla Dg Comp, l'Autorità Antitrust europea, una proposta per la vendita di un pacc.

