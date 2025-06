Unicredit lo studio di architettura Herzog & De Meuron progetterà la nuova sede di Milano

Unicredit sceglie Herzog & De Meuron, uno degli studi di architettura più prestigiosi al mondo, per creare la sua nuova sede a Milano. Situata nell’area di Scalo Farini, questa innovativa struttura non sarà solo un headquarter, ma un vero e proprio hub di sostenibilità, socialità e modernità, integrando uffici, spazi verdi, residenze e servizi per la città. Un progetto che trasformerà il volto di Milano, promuovendo un modello virtuoso di integrazione sociale e sviluppo sostenibile.

Unicredit ha annunciato che Herzog & De Meuron, uno degli studi di architettura più prestigiosi e riconosciuti al mondo, progetterà la sua nuova sede di Milano. La struttura sarà situata nell’area di Scalo Farini che comprenderà, oltre ai nuovi uffici della banca, spazi verdi, uffici, residenze, social housing e nuovi servizi per l’intera città. Il nuovo headquarters promuoverà un modello virtuoso e sostenibile di integrazione sociale, contribuendo alla riqualificazione urbana di Scalo Farini, una delle iniziative più importanti di questo genere in Europa. Il progetto della sede rappresenterà i valori di innovazione e sostenibilità di UniCredit, contribuendo al progresso della città di Milano e dell’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit, lo studio di architettura Herzog & De Meuron progetterà la nuova sede di Milano

