Un’estate di incertezze Meglio essere prudenti

L’estate 2024 si preannuncia ricca di incertezze e tensioni sul fronte commerciale. Con i dazi pronti a tornare sugli scenari globali tra luglio e agosto, il clima di attesa si fa palpabile: senza accordi, la strada potrebbe ripercorrere i binari di aprile. Trump e Musk incarnano due visioni diametralmente opposte, lasciando il mercato in bilico tra rischi e opportunità. È il momento di restare prudenti e monitorare attentamente gli sviluppi.

Biocchi I dazi stanno per tornare protagonisti. A breve, tra luglio e agosto, scadranno i rinvii e bisognerà raggiungere degli accordi, altrimenti si ripartirà così come annunciato ad aprile. Trump ha ribadito che, senza barriere commerciali, gli Stati Uniti non possono reggere la sfida globale e proprio mentre lui rilancia su dazi e tagli fiscali, Elon Musk definisce "abominio abominevole" questa manovra fiscale, che annulla tutto il lavoro fatto dalla sua Doge, per la riduzione della spesa pubblica. In effetti, non disponendo di coperture, il taglio fiscale andrebbe a gravare ulteriormente sul debito Usa, che sta raggiungendo livelli "insostenibili".