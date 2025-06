Un’Estate da BelvedeRE 2025 si alza il sipario sulla decima edizione | il cartellone completo degli eventi

L’attesa è finalmente terminata: “Un’Estate da BelvedeRE” 2025 si prepara a sorprendere ancora, celebrando la sua decima edizione con un ricco cartellone di eventi imperdibili. Dal 2015, questo festival casertano ha saputo conquistare il cuore degli spettatori, offrendo spettacoli di qualità e ospiti d’eccezione. La conferenza stampa di presentazione, prevista per mercoledì 11 giugno alle ore 12 presso la Sala Convegni del Belvedere, svelerà tutte le novità di questa straordinaria stagione.

