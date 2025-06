Under 16 trionfa a Milano Under 17 sconfitta dal Milan

Mentre l’Under 16 conquista una vittoria storica a Milano, avanzando verso la finale, l’Under 17 si ferma di fronte al Milan, concludendo la propria corsa scudetto. Due storie opposte, entrambe alimentate dalla passione e dalla determinazione dei giovani talenti azzurri. La sfida tra generazioni prosegue, promettendo emozioni e sorprese che ancora ci tengono col fiato sospeso. E il viaggio delle nazionali giovanili continua a riscrivere pagine di successo e sogni da realizzare.

Risultati opposti per le due formazioni azzurre ancora impegnate nella corsa scudetto delle rispettive categorie. Partiamo dai più piccoli dell’ Under 16, che espugnando 2-1 il Konami Youth Development Centre di Milano adesso sognano l’accesso in finale. Nell’andata delle semifinali, infatti, i ragazzi di mister Polverini si impongono sul campo dell’ Inter al termine di una partita giocata con personalità fin dalle prime battute. A sbloccare il risultato al 31’ ci pensa un eurogol del difensore centrale Covelli: sugli sviluppi di un corner Orlandi e Landi si scambiano il pallone vicino alla bandierina servendo poi Ginestretti, che appoggia per l’accorrente Covelli il quale lascia partire una sventola che non da scampo al portiere nerazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Under 16 trionfa a Milano, Under 17 sconfitta dal Milan

In questa notizia si parla di: Under Milano Trionfa Sconfitta

Milano chiude “Era Conceiçao” e scommette di nuovo su Allegri - Milano cambia rotta e riscopre il suo passato: Massimiliano Allegri torna sulla panchina rossonera, segnando un nuovo capitolo in una storia di successi.

Under 16 trionfa a Milano, Under 17 sconfitta dal Milan - Risultati opposti per le due formazioni azzurre ancora impegnate nella corsa scudetto delle rispettive categorie. Leggi su sport.quotidiano.net

Baby unahotels. Under 19 sconfitta dall’Urania Milano - L'Under 19 dell'Unahotels subisce una sconfitta per un solo punto contro l'Urania Milano, mentre l'Under 17 trionfa con un punteggio di 101- Leggi su ilrestodelcarlino.it

Torneo Avvenire, Pop e Put in trionfo - Si è conclusa la 57° edizione del torneo Avvenire, torneo internazionale Tennis Europe Under 14 Categoria 1, l’unico in Italia, disputato al Club Ambrosiano di Milano dall’1 all’8 giugno. Leggi su msn.com