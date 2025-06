Una “zia” aiuta mamma delfino a partorire | l’emozionante video della nascita di un cucciolo a Chicago

Un'emozionante scena si svolge allo zoo di Chicago: la nascita di un tenero cucciolo di delfino, assistito con cura dalla mamma Allie e dalla saggia Tapeko. Le immagini catturano il momento magico in cui il nuovo arrivato dà il primo respiro, sotto gli occhi attenti delle esperte. Un evento che commuove e ricorda l'importanza della tutela di queste meraviglie marine. Scopriamolo insieme, perché ogni nascita è un dono prezioso per il nostro pianeta.

Il 7 giugno 2025 è nato un cucciolo di delfino allo zoo di Chicago. La mamma Allie è stata assistita dalla delfina esperta Tapeko come si vede nel video diffuso dalla struttura. Le immagini mostrano il momento del parto e il primo respiro del piccolo, subito spinto in superficie dalla "zia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mamma Delfino Cucciolo Chicago

Delfino partorisce con l’aiuto di un’altra mamma allo zoo di Chicago: il video della nascita - Un momento straordinario ha illuminato lo zoo di Chicago: il parto di un delfino tursiope, assistito dall’affettuosa presenza di un’altra mamma.

Delfino nasce in uno zoo grazie all’aiuto di una delfina che non è la mamma: il parto spettacolarizzato finisce sui social - Un cucciolo di delfino è nato grazie all'aiuto di un'altra delfina che non era la mamma: il parto è stato ripreso ed è diventato virale. Leggi su greenme.it

Nasce un cucciolo di delfino allo zoo di Chicago: il primo respiro ripreso in video - Allie, 38 anni, ha partorito con l’aiuto di Tapeko, un’altra delfina esperta. Leggi su msn.com

Delfino partorisce con l'aiuto di un'altra mamma allo zoo di Chicago: il video della nascita - Nel video si sente un operatore urlare "spingi, spingi, spingi" ... Leggi su msn.com