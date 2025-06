Una vita al lavoro come bracciante | una festa al mare per i cento anni di nonna Angelina

Una vita intensa, tra lavoro umile e momenti di gioia condivisa: così si può riassumere la straordinaria storia di Angelina Mancini, festeggiata per il suo centesimo compleanno. Sabato 7 giugno, l'alfonsinese ha spento le candeline circondata dall'affetto della famiglia e dalla visita speciale dell'assessora Laura Beltrami, con un dono che testimonia il valore di una vita ricca di esperienze. La sua storia è un inno alla resilienza e all’amore per la vita.

Sabato 7 giugno ha tagliato il traguardo dei cento anni di età l'alfonsinese Angelina Mancini. Angelina ha festeggiato per l'occasione insieme a tutta la famiglia e ha ricevuto la visita dell'assessora Laura Beltrami, che le ha portato in dono una pergamena ricordo, come augurio di tutta la.

