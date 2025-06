Una suora apre il Giubileo della Santa Sede | Evitare nostalgia del passato e futurismo illusorio

Nel cuore di San Pietro, una suora apre il Giubileo della Santa Sede, invitandoci a guardare oltre la nostalgia del passato e le illusioni del futuro. Durante la messa officiata da Papa Leone XIV, si riscopre il valore del ‚Äúcarisma mariano‚ÄĚ come guida spirituale per la Curia romana. √ą un momento di riflessione profonda, che ci invita a vivere il presente con fede autentica e rinnovato spirito di servizio.

Nella messa celebrata a San Pietro papa Leone XIV sottolinea l'importanza del "carisma mariano" nella Curia romana.

Il #Papa domani - in occasione del Giubileo della Santa Sede - alle 11.30 - presiederà la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. In Aula Paolo VI, alle 10, suor Maria Gloria Riva terrà la meditazione alla presenza di papa Prevost. Partecipa alla discussione

