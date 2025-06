Una stella sulla Hollywood Walk of Fame per la band americana WAR

Una stella sulla Hollywood Walk of Fame per la band leggendaria WAR rappresenta un tributo doveroso a un sound rivoluzionario che ha saputo unire generi diversi e conquistare generazioni. Con successi come "Why Can’t We Be Friends?" e "Low Rider", questa formazione degli anni ’70 ha lasciato un’impronta indelebile nella musica americana. «Mi piace che la gente conosca la nostra musica e sappia che ci piace...», afferma uno dei membri, celebrando così il loro impatto duraturo.

(askanews) – La band funk americana degli anni ’70 WAR, ha partecipato alla cerimonia in cui è stata svelata la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame. La band che ha realizzato successi come Why Can’t We Be Friends?, Low Rider e The Cisco Kid sè è contraddistinta per la fusione di elementi di jazz, funk, blues e gospel con il rock, ma anche con la musica latina e il reggae. «Mi piace che la gente conosca la nostra musica e sappia che ci piace suonare insieme», afferma Lonnie Jordan, uno dei membri fondatori della band. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Una stella sulla Hollywood Walk of Fame per la band americana WAR

