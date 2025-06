Una spettatrice ha un malore durante il concerto di Al Bano lui prima urla per svegliarla poi la insulta | Una dieta ti farebbe bene | VIDEO

Durante un concerto di Al Bano, una spettatrice ha avuto un malore improvviso, e il cantante, nel tentativo di svegliarla, ha urlato e poi le ha rivolto insulti sulla sua forma fisica. Il video della scena, diventato virale sui social, ha scatenato molte reazioni. La vicenda ci ricorda quanto sia importante rispettare la sensibilitĂ altrui anche in situazioni di emergenza e come l'umanitĂ dovrebbe prevalere.

Una spettatrice ha avuto un malore durante un concerto di Al Bano con il cantante che prima ha tentato di “rianimare” la donna con una serie di acuti per poi insultarla facendo una battuta sul suo peso. La vicenda è diventata virale sui social per via di un video che immortala la scena. La signora, infatti, è svenuta nel corso del live con il cantante che ha interrotto il concerto. “Ho capito perchĂ© è caduta perchĂ© non c’è Fausto Leali” ha ironizzato Al Bano che poi ha iniziato a fare una serie di acuti per “risvegliare” la signora. “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!” ha urlato l’interprete. 🔗 Leggi su Tpi.it