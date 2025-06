Una serata storica per Charlène e la famiglia reale di Monaco | la cena di Stato che Grace Kelly e la famiglia Grimaldi non celebravano da 40 anni

Una serata indimenticabile ha illuminato Monaco, riportando in auge una tradizione dimenticata: la cena di stato che la famiglia Grimaldi e Grace Kelly non celebravano da oltre quarant’anni. Dopo 40 anni, un evento di grande rilievo ha riunito i reali monegaschi e gli ospiti illustri, ricostruendo un momento di eleganza e storia. La serata si è trasformata in un tributo al passato e alla rinascita del prestigio reale, un’occasione unica da non perdere.

L'ultima cena di Stato della famiglia reale monegasca si svolse nel 1984, con Ranier III come padrone di casa e Mitterrand come ospite. Grace Kelly era morta due anni prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Una serata storica per Charlène e la famiglia reale di Monaco: la cena di Stato che Grace Kelly e la famiglia Grimaldi non celebravano da 40 anni

