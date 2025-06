Una risoluzione storica per la Birmania

Una svolta storica per la Birmania: l’Organizzazione internazionale del lavoro ha approvato un importante documento che consente di sanzionare la giunta militare per il ricorso al lavoro forzato e i licenziamenti di massa degli oppositori. Questo passo rappresenta un messaggio forte a livello globale, rafforzando la lotta contro le violazioni dei diritti umani e promuovendo la responsabilità internazionale. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa significativa iniziativa.

