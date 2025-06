una raccolta fondi per il funerale di denisa

Con il cuore appesantito dal dolore, vi invitiamo a unirvi a questa raccolta fondi per onorare la memoria di Denisa Maria Paun, vittima di un destino crudele. La solidarietà e il supporto di tutti possono fare la differenza in questo momento difficile per la famiglia e gli amici di Denisa. Uniamoci per dare loro un conforto e un segno di vicinanza autentica. La vostra generosità può aiutare a chiudere questo capitolo doloroso con dignità e rispetto.

"Con il dolore nel cuore, vi chiediamo di essere con noi in questo momento inimmaginabile. Denisa Maria Paun è stata tragicamente uccisa a Prato. Aveva tutta la vita davanti a sĂ©, ma un destino crudele ha messo fine ai suoi sogni". E’ partito il tam tam su Facebook per lanciare una raccolta fondi in favore della famiglia della escort barbaramente uccisa e mutilata da Vasile Frumuzache. Le amiche della vittima stanno raccogliendo soldi per il suo funerale e soprattutto per riportare Denisa a casa, in Romania. "La famiglia è devastata e desidera con tutto il cuore riportarla a casa, in Romania, per darle l’ultimo saluto, come merita. 🔗 Leggi su Lanazione.it