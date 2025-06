Una mattinata speciale per gli ospiti della casa di riposo Drudi | in Piazza col trenino per un caffè

una mattinata speciale all’insegna della convivialità e del sorriso, regalando agli ospiti un’esperienza indimenticabile e ricca di emozioni. Il trenino turistico ha attraversato scorci pittoreschi di Meldola, portando allegria e spensieratezza. Un’occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità e creare ricordi felici, dimostrando che anche i momenti di svago più semplici possono illuminare la giornata di chi ci sta accanto.

Giovedì alcuni ospiti della Casa di Riposo "Drudi" di Meldola hanno vissuto una mattinata all'insegna della gioia e della condivisione, grazie a una piacevole uscita organizzata con il caratteristico trenino turistico. La partenza è avvenuta proprio dalla struttura, da cui il trenino ha percorso.

