Una mattina mi sono alzato dal divano e le mie gambe non hanno retto ho sbattuto la testa Mi ha salvato la signora delle pulizie La morte? Voglio essere cremato | Mauro Coruzzi-Platinette racconta il secondo ictus

Una mattina come tante, ma quella inaspettata si è trasformata in un momento cruciale per Mauro Coruzzi, meglio noto come Platinette. Recuperando il coraggio di raccontare il suo secondo ictus in pochi mesi, l’artista rivela quanto la presenza della signora delle pulizie abbia fatto la differenza tra la vita e la morte. Un'esperienza che ci ricorda quanto sia fondamentale l’attenzione e la solidarietà nelle sfide più dure.

“ Se non ci fosse stata lei, forse, oggi non sarei qui “: a parlare è Mauro Coruzzi-Platinette e “lei” è la signora delle pulizie che lo ha salvato dall’ictus. Il secondo ictus in poco tempo, perché dopo quello del 14 marzo 2023, il conduttore ne ha avuto un altro lo scorso 8 febbraio e lo racconta a DiPiù. “Una mattina mi sono alzato dal divano e le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza. Sono rimasto lì per terra, senza potermi muovere, certamente ore”: l’arrivo della signora che lo aiuta nelle faccende domestiche gli ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una mattina mi sono alzato dal divano e le mie gambe non hanno retto, ho sbattuto la testa. Mi ha salvato la signora delle pulizie. La morte? Voglio essere cremato”: Mauro Coruzzi-Platinette racconta il secondo ictus

