Una fiaccolata per Matteo Pittana

Unisciti a noi in una fiaccolata commemorativa per Matteo Pittana, un gesto di solidarietà e memoria per mantenere viva la sua voce e fare luce sulla tragica notte. L’evento rappresenta un momento di unità e riflessione, affinché il suo ricordo non svanisca. Ti aspettiamo il 15 giugno alle 20:30 davanti all’Istituto Raimondo D’Aronco, di fronte all’Ospedale San Michele, per camminare insieme verso giustizia e speranza.

Tutti sono invitati a partecipare a una fiaccolata per portare avanti la voce di Matteo e perchè venga fatta luce su ciò che è accaduto quella tragica notte. L'appuntamento è per il 15 giugno alle ore 20 e 30, di fronte all'Istituto Raimondo D'Aronco (fronte Ospedale San Michele), in via. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Una fiaccolata per Matteo Pittana

In questa notizia si parla di: Fiaccolata Matteo Pittana Fronte

Migliaia a fiaccolata per Manuel, youtuber in settimana dal gip - Intanto, sul fronte delle indagini, arriverà per Matteo Di Pietro il primo confronto con gli inquirenti ... Leggi su ansa.it

In migliaia alla fiaccolata per Manuel. Magliette bianche e palloncini per salutarlo - si sono ritrovate ieri sera a Casal Palocco, a Roma, per una fiaccolata in ricordo del piccolo Manuel. Leggi su rainews.it

Ulteriore udienza preliminare per la morte di Matteo Pittana nel Ledra a Gemona - Ci sarà un'ulteriore udienza preliminare avanti al GIP di Udine Giulia Pussini, per l’incidente mortale del giovane gemonese Matteo Pittana del 19 febbraio dell’anno scorso, nel canale Ledra ... Leggi su rainews.it