Una donna contesa e tra sette giovanissimi scoppia il finimondo

Una semplice discussione tra giovani si trasforma in un vero e proprio caos urbano, con sette ragazzi denunciati per rissa. Il motivo? Un apprezzamento su una donna contesa, che ha acceso la fuoco di una lite esplosiva tra le due fazioni. Quando i sentimenti si scontrano con la gelosia e l’orgoglio, tutto può precipitare. E’ il triste esempio di quanto la fragilità delle emozioni possa sfociare in violenza incontrollata, lasciando dietro di sé solo conseguenze negative.

