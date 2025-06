Una domenica all’ex discarica La festa sulla collina dei rifiuti

Una domenica speciale si è respirata alla Festa sulla Collina dei Rifiuti, un vero miracolo di rinascita ambientale e comunitaria. Oltre 800 appassionati hanno riscoperto l’antico splendore di un’area che, un tempo, ospitava i veleni dell’ex discarica di Cavenago. Ora, tra giochi, api e sorrisi, questa ex area industriale si trasforma in un’oasi di speranza e bellezza. La rinascita continua, e il futuro è più verde che mai.

La sua rinascita è un miracolo, lo sanno bene gli oltre 800 appassionati che ieri hanno trascorso la domenica in cascina, a Cavenago. Dell'ex discarica che per decenni si è messa in pancia i veleni della Brianza e dell'hinterland milanese è rimasto solo il ricordo. La lunga rinascita firmata Cem, l'ex Consorzio rifiuti, ha trasformato il brutto in bello e ora nell'eden di 30 ettari famiglie e ragazzi giocano a ping-pong, scoprono le api e la riserva. Flora e fauna che qui hanno un habitat ideale. In questa stagione, porte aperte come di consueto ormai nel cuore verde del Vimercatese, i numeri raccontano un successo, protagonista, sostenibilità e biodiversità.