Una delle invitate ha ordinato cibo e drink per tutti e mi sono ritrovata a pagare un conto da 1000 euro anche se non avevo mangiato nulla non è giusto

Una cena di compleanno per un’amica in una nuova città si è trasformata in un incubo, sfociato in un dibattito virale su Reddit. L’oggetto del contendere? Neanche a dirlo, il conto e la sua ripartizione tra gli invitati alla festa. Ma andiamo con ordine. La protagonista è una donna che si trovava a San Francisco per festeggiare il compleanno di un’amica: in un post anonimo pubblicato sulla celebre piattaforma e rilanciato da People, ha raccontato di essersi sentita “ sfruttata ” dopo che le è stato chiesto di pagare una quota di 150 dollari per un conto totale di oltre 1.000 dollari, nonostante lei avesse consumato solo un piatto di pasta da 23 dollari e un mocktail (drink analcolico) da 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it