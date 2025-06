Una bufera di musica infiamma il teatro

Una vera e propria tempesta di musica ha coinvolto il teatro di Rondine, trasformandolo in un palcoscenico di emozioni e speranza. In tre giorni intensi, 130 giovani da Piacenza hanno portato sul palco strumenti, voci e entusiasmo, dando vita a un progetto di inclusione e dialogo attraverso la musica. "Immagina di Volare" è stato il filo conduttore che ha unito i loro cuori, dimostrando come l’arte possa superare ogni confine.

Dal cinema alla scuola, alla musica. A Rondine i tre giorni "disarmanti" si chiudono con 130 ragazzi arrivati da Piacenza con i loro strumenti, le voci soliste e l'entusiasmo di un progetto nel solco del metodo Rondine. "Immagina di Volare" è il leit motiv dell'esibizione dei ragazzi che a scuola sperimentano il progetto inclusivo e attraverso la potenza della musica imparano a superare il conflitto e a riconoscere nell'altro non più un nemico ma una persona. Molti di loro, insieme agli insegnanti hanno partecipato alla marcia della pace che ha aperto l'evento nella cittadella della pace. Poi sul palco del teatro tenda: è l' Orchestra Giovanile CinqueQuarti Abreu "Toccati dalla musica".

In questa notizia si parla di: Musica Bufera Infiamma Teatro

