Una base missilistica nel Pacifico | la mossa del partner Usa per contenere la Cina

In un gioco di strategia globale, gli Stati Uniti rafforzano la presenza nel Pacifico con una base missilistica, puntando a contenere l’avanzata cinese. Il Giappone risponde acquistando nuove armi dagli alleati americani, con l’obiettivo di potenziare le difese e proteggere le isole chiave, tra cui Okinawa. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri della regione e riaccendere le tensioni internazionali.

Il Giappone sta acquistando nuove armi dagli Usa. L'obiettivo? Rafforzarsi militarmente e blindare alcune isole chiave: su tutte quella di Okinawa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una base missilistica nel Pacifico: la mossa del partner Usa per contenere la Cina

In questa notizia si parla di: Base Missilistica Pacifico Mossa

"Base in prima linea...": gli Usa preparano alla guerra missilistica cinese - Le recenti esercitazioni militari degli Stati Uniti a Okinawa segnalano una crescente preoccupazione riguardo alla minaccia di un attacco missilistico a lungo raggio da parte della Cina.

Una base missilistica nel Pacifico: la mossa del partner Usa per contenere la Cina - Rafforzarsi militarmente e blindare alcune isole chiave: su tutte quella di Okinawa ... Leggi su msn.com

Una base per la guerra nel Pacifico: la strana mossa degli Usa - per costruire un'architettura integrata di difesa aerea e missilistica sull’isola. Leggi su ilgiornale.it

"Base in prima linea...": gli Usa preparano alla guerra missilistica cinese - Qui sono da poco andate in scena molteplici esercitazioni in preparazione di un possibile attacco missilistico a lungo raggio ... Leggi su msn.com