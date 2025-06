Una bambina trova una bottiglia con un messaggio mentre cammina sulla spiaggia | nel biglietto c’è un numero di telefono e quando la sua mamma lo chiama resta di stucco

Stavo semplicemente camminando lungo la spiaggia quando qualcosa ha catturato la mia attenzione: una bottiglia di vetro con un messaggio misterioso al suo interno. La curiosità di Josie Law, undicenne di Howell, Michigan, l’ha spinta a scoprire cosa si celasse dietro quella scoperta insolita. Ma ciò che ha trovato ha superato ogni sua aspettativa, rivelando un collegamento sorprendente che ha lasciato tutti senza parole.

Lei si chiama Josie Law, ha 11 anni e vive a Howell, in Michigan. La bambina si trovava in vacanza ad Anna Maria Island, in Florida, quando ha trovato un oggetto che spesso sta nella fantasia ma che quasi mai si pensa di potere avvistare realmente in mare: una bottiglia con dentro un messaggio. Così Josie ha chiamato la mamma e assieme hanno preso l’oggetto, scoprendo che il biglietto all’interno risaliva al 2018. “Stavo semplicemente camminando quando ho visto una bottiglia che si stava arenando sulla spiaggia”, ha detto Josie a all’emittente locale Tampa Bay 10. E ancora: “Quando ho visto che le onde la stavano riportando indietro, l’ho presa e l’ho fatta vedere alla mia mamma, pensavamo fosse spazzatura ma poi abbiamo visto il biglietto dentro, datato 17 agosto 2018”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it