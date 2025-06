Un viaggio nel ‘sé’ Il libro di Mazzotta

Un viaggio nel cuore dell’autostima e della valorizzazione personale con “La conquista di piacersi”, il nuovo libro di Laura Mazzotta. Oggi alle 18, al Circolo dei negozianti di Palazzo Roverella, si svolgerà la presentazione ufficiale, un’occasione per scoprire come affrontare il percorso verso l’accettazione di sé. Organizzato in collaborazione con Ferrara Cambia, l’evento invita tutti a riflettere su come valorizzare la propria unicità e vivere con più consapevolezza.

Oggi alle 18 al Circolo dei negozianti di Palazzo Roverella, si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Laura Mazzotta, medico e specialista in igiene e medicina preventiva. L'evento è organizzato in collaborazione con Ferrara Cambia. "'La conquista di piacersi' è il racconto o la guida di un viaggio verso l' accettazione di sé e la valorizzazione personale – spiega l'autrice–: è un titolo che parla alle donne e non solo, invitando a riflettere su quanto sia importante imparare a piacersi".

