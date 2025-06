Un tuffo dopo pranzo | muore annegato sotto gli occhi della moglie

Un tragico episodio scuote le tranquille acque del Lago di Garda: un turista tedesco di 87 anni, dopo aver fatto un tuffo post-pranzo, perde la vita sotto gli occhi della moglie. Un incidente che ricorda quanto sia importante rispettare i tempi e le precauzioni in acqua, specialmente durante la calda stagione estiva. La sicurezza deve essere sempre la priorità per evitare tragedie come questa.

Un'altra vittima della bella stagione nelle acque del lago di Garda. Un turista tedesco di 87 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica al largo di Brenzone, sulla sponda veronese: si era immerso subito dopo pranzo ed è annegato sotto gli occhi della moglie, che ha subito chiamato i.

