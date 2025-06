Un ragazzo di diciotto anni è stato ucciso a coltellate a Marina di Varcaturo in provincia di Napoli

Una tranquilla domenica di sole si è trasformata in una drammatica tragedia a Marina di Varcaturo, quando Nicola Mirti, appena diciottenne di Mugnano, è stato barbaramente ucciso a coltellate mentre era con gli amici. La spiaggia, solitamente luogo di relax, si è riempita di sgomento e incredulità di fronte a questa violenta perdita. È un episodio che scuote tutta la comunità e solleva domande sul senso di sicurezza in luoghi pubblici, lasciando tutti con il fiato sospeso e il cuore pesante.

Nicola Mirti, un ragazzo di appena diciotto anni, è stato ucciso a coltellate su una spiaggia di Marina di Varcaturo, una frazione del comune di Giugliano, nella città metropolitana di Napoli. Quella che avrebbe dovuto essere una spensierata domenica al mare si è trasformata in una tragedia, consumatasi sotto gli occhi increduli dei bagnanti. L’adolescente, originario di Mugnano, si trovava con un gruppo di amici, quando ha incontrato una persona che conosceva, e con cui aveva già avuto dissapori in passato. I giovani si sarebbero incrociati, per caso, intorno alle ore tredici. Tra i due sarebbe scoppiata un’accesa lite, culminata con l’omicidio di Mirti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un ragazzo di diciotto anni è stato ucciso a coltellate a Marina di Varcaturo, in provincia di Napoli

In questa notizia si parla di: Ragazzo Diciotto Anni Stato

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale. #ANSA Partecipa alla discussione

Un #ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all’addome intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata Lucio #Sestio della metro di #Roma. Era con la fidanzata, che ha raccontato agli inquirenti di un’#aggressione improvvisa da parte di alcuni ragazzi “con Partecipa alla discussione

Chi è Nicola Mirti, il ragazzo di 18 anni morto dopo essere stato accoltellato al petto in spiaggia - Nicola Mirti, ucciso oggi a coltellate in spiaggia, era originario di Mugnano, ma abitava nella vicina Giugliano con il papà ... Leggi su fanpage.it

In provincia di Napoli un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a coltellate in spiaggia - Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco su una spiaggia di Marina di Varcaturo, una frazione del comune di Giugliano, nella città metropolitana di Napoli. Leggi su ilpost.it

Nicola Mirti ucciso a 18 anni con due coltellate in spiaggia: l’aggressore è stato individuato grazie alle telecamere - Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine ... Leggi su leggo.it