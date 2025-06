Un presidio per Kata a due anni esatti dalla scomparsa

Un presidio per Kataleya, a due anni esatti dalla scomparsa della piccola di soli 5 anni, si terrà domani, martedì 10 giugno 2025, alle 15, di fronte all'ex Hotel Astor di via Maragliano. È lì che la giovane è stata vista per l'ultima volta nel giugno del 2023, mentre viveva nella struttura occupata. Un momento di commozione e solidarietà per mantenere viva la memoria e chiedere giustizia.

Un presidio per Kataleya, a due anni esatti dalla scomparsa. Si terrà domani, martedì 10 giugno 2025, alle 15, di fronte all'ex Hotel Astor di via Maragliano. È lì che la piccola, all'epoca aveva 5 anni, è stata vista per l'ultima volta il 10 giugno del 2023. Viveva nella struttura occupata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Un presidio per Kata a due anni esatti dalla scomparsa

In questa notizia si parla di: Anni Presidio Esatti Scomparsa

Polizia locale in festa per i 163 anni. Consegnati gli encomi agli agenti: "Il valore di un presidio civico" - La polizia locale di Pistoia festeggia il suo 163° anniversario, un momento di commemorazione tenutosi nella Sala maggiore del Palazzo comunale.

Marianna Cendron, c’è la dichiarazione di morte presunta a 11 anni dalla scomparsa - Dall’altro la necessità di mettere un punto fermo a un giallo che si trascina da 11 anni esatti. Leggi su ilgazzettino.it