Un Posto al Sole anticipazioni 10 giugno | Micaela vuole cacciare Samuel e Gabriela

Preparati a scoprire le nuove tensioni e i colpi di scena di "Un Posto al Sole" in onda domani alle 20.50 su Rai 3. Micaela, decisa a riappropriarsi del seminterrato, mette in atto un piano che potrebbe avere conseguenze imprevedibili, mentre le vite dei protagonisti si intrecciano sempre più profondamente. Cosa succederà tra Mikaela, Samuel e Gabriela? Scopriamo insieme le anticipazioni e il futuro incerto di Porticciolo.

Micaela è convinta di potersi riprendere il seminterrato, ma stavolta ha fatto male i conti. Ecco tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai 3. Nuovo appuntamento domani, martedì 10 giugno, su Rai 3 con Un Posto al Sole. Micaela sta pensando a come riprendersi tutto e ha escogitato un piano; scopriamo cosa accadrà in questo nuovo episodio, in onda alle 20.50. Dov'eravamo rimasti Giulia ha ricevuto la telefonata di Gianluca Palladini ed è corsa da Luca: l'uomo però, non voleva essere trovato e si è rivelato molto freddo nei suoi confronti.