Un palco 9 comici che non hanno mai avuto un programma tv tutto per loro nessuna gara nessun premio Solo risate

Un palco, nove comici che non hanno mai avuto un programma tutto loro, senza gare né premi: solo pura comicità. È questa la formula di *In & Out – Niente di serio*, il nuovo show di Stand by Me in onda da lunedì su Tv8, Sky e NOW. Un format senza conduttori, dove i protagonisti Millennials, star sui social, si improvvisano padroni del palcoscenico, portando freschezza e risate autentiche. Preparati a scoprire un modo diverso di vivere la comicità!

Un palco, 9 comici che non hanno mai avuto un programma tv tutto per loro, nessuna gara, nessun premio. Solo risate. È la formula di In & Out – Niente di serio, nuovo comedy show realizzato da Stand by Me e in onda da lunedì prossimo su Tv8 alle 21.30 (anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW). Nessun conduttore, anche. Proprio perché sono questi comici – generazionalmente d'area Millennials e popolari sui social – a governare il programma con sketch, monologhi, dialoghi con il pubblico (500 persone costantemente coinvolte), clip realizzate apposta, improvvisazioni, esibizioni musicali.

