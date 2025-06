Un nuovo Bridget Jones? Renée Zellweger spera in un sequel

Pensavo che fosse il momento di chiudere il capitolo, ma il desiderio di rivedere Bridget Jones in azione è più forte che mai. Renée Zellweger, icona indimenticabile della serie, si dice pronta a tornare sul grande schermo, alimentando le speranze dei fan e lasciando aperta la porta a un possibile sequel. La curiosità cresce: sarà finalmente il momento di riscoprire le avventure della goffa e irresistibile Bridget?

Roma, 9 giugno 2025 – Renée Zellweger non ha ancora detto addio a Bridget Jones. Nonostante 'Bridget Jones: un amore di ragazzo' fosse inizialmente pensato come capitolo conclusivo della celebre saga, l'attrice premio Oscar ha dichiarato di sperare in un futuro ancora aperto per la goffa e irresistibile eroina britannica. Renée Zellweger spera in Helen Fielding. Intervistata da The Hollywood Reporter, l'attrice 56enne, ha raccontato: "Pensavo che questo fosse l'ultimo film, ma incrocio le dita che Helen voglia ancora condividere le sue esperienze attraverso Bridget". L'autrice dei romanzi, Helen Fielding, ha sempre tratto ispirazione dalla propria vita per raccontare la quotidianità di Bridget, tra amori disastrosi, amicizie sincere e sogni professionali.

In questa notizia si parla di: Bridget Jones Renée Zellweger

