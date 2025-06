Un modello vissuto che racconta la personalità e le abitudini della cantante e regista britannica

Un modello vissuto, simbolo di eleganza e storia, che narra la personalità e le abitudini di Jane Birkin, icona senza tempo. Non è una Birkin qualunque: è l’originale, creata nel 1984 per la celebre attrice e fashion icon franco-britannica. E questa estate, la borsa che ha definito un’epoca sarà protagonista di un’asta esclusiva Sotheby’s. Un’occasione unica per possedere un pezzo di leggenda.

N on è una Birkin qualunque. È la Birkin, l'originale, il prototipo creato nel 1984 per Jane Birkin, l'attrice e icona della moda franco-britannica da cui la celebre borsa prende il nome. E quest'estate, la borsa che ha dato origine a uno dei simboli più riconoscibili del lusso mondiale sarà messa all'asta da Sotheby's durante la vendita "Paris Fashion Icons", prevista per il 10 luglio. Il pezzo sarà esposto prima a New York, dal 6 al 10 giugno, e poi nella capitale francese dal 3 al 9 luglio, in vista della sua vendita. La casa d'aste non ha fornito una stima pubblica sul valore, ma è lecito attendersi cifre altissime, considerando la sua unicità e il culto che circonda questo oggetto.

