Un immobile donato può essere pignorato | come tutelarsi

Un immobile donato può essere pignorato, ma ci sono regole ben precise che tutelano i donatari. In particolare, il credito contratto prima della donazione apre la porta alle azioni esecutive, a condizione che il pignoramento venga iscritto correttamente nei registri temporali entro termini stretti. Conoscere i propri diritti e le scadenze è fondamentale per proteggersi efficacemente: scopriamo insieme come muoversi in queste situazioni delicate.

Un pignoramento può aggredire anche un immobile donato a un familiare, ma solo quando si verificano determinate condizioni. Questo, però, può avvenire solo e soltanto se i debiti sono stati contratti prima della sua cessione a titolo gratuito. Per agire nelle sedi opportune, i creditori sono tenuti ad iscrivere il pignoramento negli registri temporali. Il creditore ha una tempistica ben precisa entro la quale può far valere i propri diritti: dopo il primo anno e nel corso dei successivi quattro. In questo periodo può agire attraverso un’ azione revocatoria o con un’azione di simulazione. Donazione di un immobile, come funziona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Un immobile donato può essere pignorato: come tutelarsi

