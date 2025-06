Un immobile donato può essere oggetto di pignoramento Come tutelarsi

Se hai ricevuto un immobile in dono, è naturale chiedersi se possa essere pignorato e come proteggersi. La legge permette il pignoramento di un bene donato a un familiare, ma solo in determinate circostanze: quando i debiti sono stati contratti prima della donazione. Scopriamo insieme le tempistiche e le strategie legali per tutelare i tuoi beni e prevenire spiacevoli sorprese.

Un pignoramento può aggredire anche un immobile donato a un familiare, ma solo quando si verificano determinate condizioni. Questo, però, può avvenire solo e soltanto se i debiti sono stati contratti prima della sua cessione a titolo gratuito. Per agire nelle sedi opportune, i creditori sono tenuti ad iscrivere il pignoramento negli registri temporali. Il creditore ha una tempistica ben precisa entro la quale può far valere i propri diritti: dopo il primo anno e nel corso dei successivi quattro. In questo periodo può agire attraverso un’ azione revocatoria o con un’azione di simulazione. Donazione di un immobile, come funziona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Un immobile donato può essere oggetto di pignoramento. Come tutelarsi

