Un gabbiano al mare in versione 3.0

Uno chef abile e di una concretezza e consapevolezza disarmanti. Un sommelier giovane già in grado di portare nei calici dei clienti delle storie uniche e una proposta inconsueta, con una grazia nel raccontarle che le fa amare ancora prima di assaporarle. È l'accoppiata vincente che rende il Gabbiano 3.0, ristorante all'interno della marina di Grosseto, un luogo del gusto dove vale la pena prendersi una pausa. Due le proposte degustazione, ispirate entrambe alla amata Toscana di Alessandro Rossi, senese in trasferta al mare: "S'ode ancora il mare" celebra il pescato locale e la memoria mediterranea, in una sequenza che propone ingredienti autoctoni come la palamita del Presidio Slow Food e il morone di fondale.