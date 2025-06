Un freno a Pavia | Urla e bevute ecco gli steward

Un freno a Pavia: urla, bevute e caos sotto gli occhi degli steward. Un viaggio nella malamovida di un sabato sera speciale, tra scolaresche, il vibrante Pride Party, il lunapark tra i più grandi d’Italia e le prime calde serate estive. Un mix esplosivo che sfida la pazienza dei residenti, segnando l’inizio di una stagione che promette emozioni e sfide. Ma come si può conciliare divertimento e rispetto?

Viaggio nella malamovida in un sabato sera molto speciale. Quello appena trascorso era infatti un weekend particolare a Pavia, il primo dal momento in cui si è chiuso l’anno scolastico che ha portato in centro diverse scolaresche, ma anche la serata del Pride party, del lunapark tra i più grandi e belli d’Italia e una delle prime giornate calde d’anticipo d’estate. Un mix quasi da incubo per i residenti che vedono cominciare la stagione del non riposo. Con l’arrivo della bella stagione, inevitabilmente, gli studenti universitari come i liceali dai locali si spostano all’aperto, nelle piazze della città e sostano fino a tarda ora ascoltando musica ad alto volume e chiacchierando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it