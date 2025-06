Un film prequel live-action di john wick non accadrà secondo chad stahelski

Il regista Chad Stahelski ha chiarito che un film prequel live-action di John Wick non sarà realizzato, concentrandosi invece su un progetto in forma di anime. Questa decisione evidenzia come le priorità della produzione siano cambiate, lasciando intendere che l'universo di John Wick continuerà a espandersi attraverso nuove forme di narrazione. Questo approfondimento fornisce una panoramica sulle ragioni di questa scelta e le prospettive future della saga.

spiegazione ufficiale di chad stahelski sul futuro di john wick. Il regista Chad Stahelski ha chiarito le motivazioni che impediscono la realizzazione di un prequel cinematografico live-action della serie John Wick. Mentre si lavora a un progetto in forma di anime, l'idea di un film con protagonisti Keanu Reeves e ambientazione live-action sembra essere stata definitivamente abbandonata. Questo approfondimento fornisce una panoramica sulle dichiarazioni del regista e sui piani futuri legati all'universo John Wick. le ragioni dietro l'assenza di un prequel live-action. preferenza per il formato animato.

