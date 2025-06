Un errore tragico Bimba di tre anni travolta da un’auto nel parcheggio

Un tragico incidente scuote una tranquilla domenica: una bambina di tre anni viene investita in un parcheggio, trasformando un momento di spensieratezza in una tragedia. I genitori assistono impotenti, mentre i soccorritori si affrettano a intervenire sperando di salvarle la vita. Una scena che ci ricorda quanto ogni attimo possa cambiare tutto, lasciandoci con il fiato sospeso e l’anima in pena. La speranza ora è tutta rivolta alle cure mediche e alla forza di questa piccola guerriera.

Era un pomeriggio tranquillo, uno di quelli in cui una famiglia si concede un’uscita in compagnia, magari per un giro o una commissione. Ma l’attimo si è trasformato in tragedia: una bambina di appena tre anni è stata investita da un’auto mentre si trovava in un parcheggio, sotto gli occhi increduli dei genitori. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I soccorsi, immediati, sono intervenuti con tutti i mezzi disponibili per salvarle la vita. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia ha fatto sapere che l’allarme è scattato alle 18 in punto. In pochi minuti, alle 18:06, sul posto sono arrivati un’ ambulanza, un’ automedica e un elisoccorso in codice rosso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

