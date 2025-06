Un dettaglio spietato rende la sconfitta di Sinner contro Alcaraz una beffa ancora più amara

In un duello epico che ha sfidato ogni limite, Sinner e Alcaraz hanno regalato al pubblico un spettacolo di pura adrenalina. Un dettaglio spietato ha deciso il destino di questa sfida, trasformandola in una beffa ancora più amara per il campione alto-atesino. Nonostante abbia conquistato un record di punti, la vittoria gli è sfuggita di un soffio, lasciando tutti con il fiato sospeso. Continua a leggere.

In cinque ore e mezza di battaglia sul campo Philippe Chatrier il campione alto-atesino ha messo a segno un numero di punti maggiore (193) rispetto allo spagnolo (192) ma perso un match storico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

