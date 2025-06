Un cucciolo di orso è stato investito e ucciso in Trentino

La natura ci sorprende ogni giorno, ma questa volta il triste evento di un cucciolo di orso investito in Trentino ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio tra uomo e fauna selvatica. Con almeno 26 nuovi nati nel 2024 e nove orsi morti, la regione vive una stagione di cambiamenti e sfide. √ą fondamentale riflettere sull'importanza di preservare queste specie preziose e tutelare il loro habitat. Continua a leggere per scoprire come possiamo contribuire a proteggere i nostri amici selvatici.

Un cucciolo di orso √® stato investito e ucciso domenica 8 maggio sulla strada tra Santa Massenza e Castel Toblino, in Trentino. Un altro orsetto, il fratellino che era con lui, si sarebbe salvato. Nel 2024, nella regione, sono nati almeno 26 cuccioli, 9 orsi sono morti, di questi 3 erano cuccioli dell'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

