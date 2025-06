Un colpo da oltre 45mila euro al Lotto in Brianza

Un weekend da sogno per un fortunato giocatore brianzolo, che ha portato a casa oltre 45.250 euro grazie a tre ambi e un terno giocati nella sala di via Italia a Busnago. Un vero e proprio colpo da record, che ha scritto una pagina felice nel mondo del gioco. Ma più in generale, è stata la Lombardia a essere stata protagonista di eventi straordinari, confermando il suo ruolo di regione fortunata e ricca di sorprese.

