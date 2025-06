un cimitero di bici abbandonate nel centro di roma rimosse le carcasse

Biciclette abbandonate e dimenticate nel cuore di Roma, vere e proprie sculture di ruggine e passato. Un “cimitero” che, da simbolo di mobilità sostenibile, si è trasformato in un ricordo di incuria. La rimozione orchestrata dalla polizia locale e da Ama restituisce decoro e ordine alle strade della Capitale, dimostrando che anche i luoghi apparentemente irrecuperabili possono rinascere. Un passo importante verso una città più pulita e vivibile.

Un cimitero di biciclette nelle zone centrali della Capitale. Rottami in bella vista che ormai facevano parte del "paesaggio" e che sono state rimosse dalla polizia locale in collaborazione con il personale dell'Ama. I resti delle due ruote, in evidente stato di abbandono, campeggiavano tra la. 🔗 Leggi su Romatoday.it