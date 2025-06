Un bacio senza tempo | l’esperienza immersiva tra arte amore e visione al Teatro Ristori di Verona

Un bacio senza tempo: un’esperienza immersiva tra arte, amore e visione al Teatro Ristori di Verona. Immagina cosa accade quando Gustav Klimt incontra William Shakespeare, Beethoven risponde a David Bowie e la città si trasforma in un palcoscenico sospeso tra memoria e immaginazione. Succede che il passato e il presente si fondono in un viaggio sensoriale unico, capace di emozionare e sorprendere. Un evento che non vorrai perdere, dove ogni dettaglio diventa poesia e scoperta.

