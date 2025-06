Un augurio a tutti i ragazzi e ragazze che dovranno affrontare la maturità Lettera

Cari ragazzi e ragazze, il momento tanto atteso sta per arrivare: l'esame di maturità rappresenta un traguardo fondamentale nel vostro percorso di crescita. Con coraggio, determinazione e un pizzico di entusiasmo, affrontate questa sfida con fiducia nelle vostre capacità. Ricordate che ogni difficoltà è un’opportunità per dimostrare quanto siete forti e preparati. In bocca al lupo: il futuro vi aspetta, e voi siete pronti a conquistarlo!

Inviata da Alessia Rivelli - Auguri di cuore a tutti i ragazzi e ragazze che stanno per affrontare l'esame di scuola Secondaria di primo grado o la maturità. Questo momento rappresenta un importante traguardo nel vostro percorso scolastico e una grande opportunità, per dimostrare le vostre competenze e abilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

