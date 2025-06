Un asilo ultramoderno e più sicurezza a Parco Leonardo | l’annuncio del sindaco Baccini

dove innovazione e sicurezza si uniscono per creare un futuro migliore. Il sindaco Baccini ha svelato l’ambizioso progetto di un asilo ultramoderno e altamente sicuro a Parco Leonardo, volto a garantire un ambiente sereno e stimolante per i più piccoli. Questa iniziativa testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione nel valorizzare il quartiere e rispondere alle esigenze delle famiglie, rafforzando il senso di comunità e fiducia nel territorio.

Fiumicino, 9 giugno 2025- Progetti per migliorare la qualità della vita nel quartiere di Parco Leonardo: dopo aver partecipato ad una serata della sesta edizione di “Parco in festa 2025”, il sindaco Mario Baccini ha annunciato una novità importante per il quartiere, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per rispondere alle esigenze dei residenti. L’evento è stato anche un’occasione di confronto diretto con i cittadini, in “una realtà che in passato è stata spesso dimenticata, ma che conta circa 9.000 residenti e merita attenzione, ascolto e servizi adeguati- afferma il sindaco Baccini-. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it